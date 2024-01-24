クープドゥフランス
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0 - 4
終了
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Becir Omeragic 58'アコルアダムス 73', 90' + 2'Sacha Delaye 90'
(HT 0-0) (終了 0-4)

フェニエAulnoye 対 モンペリエ結果＆スタッツ,