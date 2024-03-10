セリエ A
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2 - 2
終了
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ルカ・ラニエーリ 18'ロランド・マンドラゴラ 69'
フセム・アワール 58'ディエゴ・ジョレンテ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 2-2)

フィオレンティーナ 対 ASローマ結果＆スタッツ,