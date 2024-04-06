リガポルトガル
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3 - 2
終了
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チキーニョ 8'リッチェリ 43'ジョンデル・カディス 90' + 5'
JasonEyenga-ロキロ 55'サヴァ・ペトロフ 80'
(HT 2-0) (終了 3-2)

ファマリカン 対 ビゼラ結果＆スタッツ,