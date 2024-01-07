リガポルトガル
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2 - 2
終了
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テオ・フォンセカ 33'チキーニョ 40'
ヘクター・ヘルナンデス 23' (pk)ルベン・リベイロ 56'
(HT 2-1) (終了 2-2)

ファマリカン 対 チャベス結果＆スタッツ,