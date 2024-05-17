リガポルトガル
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1 - 2
終了
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Zaydou Youssouf 4'
フェリペ・カルドーゾ 22'ヌーノモレイラ 56'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ファマリカン 対 カーザピア結果＆スタッツ,