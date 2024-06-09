J2 リーグ
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1 - 1
終了
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Hiroto Iwabuchi 70'
チャールズ・ンドゥカ 55'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ファジアーノ岡山 対 鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC結果＆スタッツ,