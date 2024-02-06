FAカップ
team-logo
1 - 4
終了
team-logo
ブレンダンギャロウェイ 78'
デグナンドウィルフリードグノント 66'クリセンシオサマービル 97'ジョルジニオ・ラッター 111'ライアン・ハーディ 117' (og)
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-4)

プリマスアーガイル 対 リーズ結果＆スタッツ,