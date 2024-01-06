FAカップ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
ルーク・カンドル 18'ライアン・ハーディ 68' (pk)モーガンウィッタカー 90' + 1'
リー・アンゴル 50'
(HT 1-0) (終了 3-1)

プリマスアーガイル 対 サットン・ユナイテッド結果＆スタッツ,