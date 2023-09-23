ブンデスリーガ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ラファエルサントスボア 38'ユスティン・エンジンマー 67'
デイビー・ゼルケ 31'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ブレーメン 対 FCケルン結果＆スタッツ,