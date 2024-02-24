ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
クリストフ・ツィマーマン 8' (og)
ジュリアン・ジャストヴァン 33'
(HT 1-1) (終了 1-1)

ブレーメン 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,