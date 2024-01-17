FAカップ
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1 - 3
終了
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ルーク・マコーミック 20'
ガブリエルサラ 53'アダムアイダ 59' (pk)ケニー・マクリーン 87'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ブリストルローバーズ 対 ノリッチ シティ結果＆スタッツ,