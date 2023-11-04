FAカップ
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7 - 2
終了
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ジョン・マーキス 5'ルーク・トーマス 18'ジェヴァニ・ブラウン 21'アントニー・エバンス 40' (pk)A. Doherty 66' (og)ハーヴェイ・ヴェイル 70'アーロン・コリンズ 77'
J. Mondal 13'コナーシンプソン 59'
(HT 4-1) (終了 7-2)

ブリストルローバーズ 対 ウィットビー結果＆スタッツ,