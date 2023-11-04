FAカップ
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1 - 2
終了
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ジェイミーウォーカー 67'
K. Phillips 18'サム・スタブス 35' (og)
(HT 0-2) (終了 1-2)

ブラッドフォードシティ 対 ウィコムワンダラーズ結果＆スタッツ,