FAカップ
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3 - 0
終了
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オーウェンデール 18'ジョーダン・ガブリエル 76'マーヴィン・エクピテタ 85'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ブラックプール 対 フォレストグリーンローバーズ結果＆スタッツ,