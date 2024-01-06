FAカップ
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5 - 2
終了
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サミー・スモディクス 23', 37', 45' + 3'アルノール・シグルズソン 66'H. Leonard 81'
ジャック・ランケスター 6'サレーカイカイ 26'
(HT 3-2) (終了 5-2)

ブラックバーンローバーズ 対 ケンブリッジユナイテッド結果＆スタッツ,