リガポルトガル
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2 - 1
終了
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シモン・バンザ 90' + 1'アベルルイス 90' + 6'
レオナルド・ルイス 5'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ブラガ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,