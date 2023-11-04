リガポルトガル
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6 - 1
終了
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リカルド・オルタ 47'アルモアタセンベラーティ 52' (pk)Alvaro Djalo 59'シモン・バンザ 83' (pk), 87', 90'
ペドロ・エンリケ 10'
(HT 0-1) (終了 6-1)

ブラガ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,