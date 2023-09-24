リガポルトガル
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4 - 1
終了
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リカルド・オルタ 19', 58'シモン・バンザ 37'アルモアタセンベラーティ 54' (pk)
ティアゴ・モライス 26'
(HT 2-1) (終了 4-1)

ブラガ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,