リガポルトガル
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3 - 0
終了
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シモン・バンザ 57' (pk)ブルーマ 84'ロジャー・フェルナンデス 90' + 3'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ブラガ 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,