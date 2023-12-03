リガポルトガル
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3 - 1
終了
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リカルド・オルタ 31'シモン・バンザ 51'マルセロ・カルネ 90' (og)
ラフィク・ギタン 24'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ブラガ 対 エストリル結果＆スタッツ,