J2 リーグ
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
佐藤大樹 49'河野貴志 62'Keita Yoshioka 71'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ブラウブリッツ秋田 対 栃木SC結果＆スタッツ,