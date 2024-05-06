J2 リーグ
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2 - 3
終了
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半田航也 18'才藤龍治 78'
ファビアン・ゴンザレス 28', 54'ピーター・ウタカ 77' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-3)

ブラウブリッツ秋田 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,