FAカップ
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2 - 1
終了
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ハリソンバローズ 3'エフロンメイソンクラーク 53'
M. Faal 75'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ピーターバラ・ユナイテッド 対 ドンカスターローバーズ結果＆スタッツ,