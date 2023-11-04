FAカップ
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2 - 2
終了
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リッキージェイドジョーンズ 47'エマニュエル・フェルナンデス 90' + 3'
スティーブンマラン 5'ニコラス・ビロカピック 69' (og)
(HT 0-1) (終了 2-2)

ピーターバラ・ユナイテッド 対 サルフォードシティ結果＆スタッツ,