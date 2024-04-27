リガポルトガル
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
サミュエル・エサンド 37'
アブドゥルアジズ薬部 4'
(HT 1-1) (終了 1-1)

ビゼラ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,