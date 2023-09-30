リガポルトガル
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2 - 3
終了
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サミュエル・エサンド 58'Filipe Relvas 85' (og)
カルリーニョス 31' (pk), 87'Ronie Carrillo 45' + 1'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ビゼラ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,