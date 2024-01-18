リガポルトガル
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2 - 5
終了
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アルベルト・ソロ 13'サミュエル・エサンド 63'
ヴィクトル・ギョケレス 45' + 8', 86'トリンカオ 46'パウリーニョ 57'セバスティアン・コアテス 72'
(HT 1-1) (終了 2-5)

ビゼラ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,