リガポルトガル
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0 - 4
終了
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アンジェロ・ネト 25'フェリペ・カルドーゾ 57', 70'Gaizka Larrazabal 90' + 1'
(HT 0-1) (終了 0-4)

ビゼラ 対 カーザピア結果＆スタッツ,