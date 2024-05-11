リガポルトガル
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
サム 8'アルベルト・ソロ 54'マテウス・ペレイラ 69'ヒューゴオリベイラ 83'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ビゼラ 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,