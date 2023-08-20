リガポルトガル
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2 - 2
終了
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サム 9' (pk)サミュエル・エサンド 88'
クリストゴンサレス 39'ラファ・ムジカ 64'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ビゼラ 対 アロウカ結果＆スタッツ,