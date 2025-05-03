プレミアシップ
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3 - 1
終了
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マーティンボイル 3'M. Kukharevych 14'ドワイトゲイル 87'
K. Trapanovski 50'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ハイバーニアン 対 ダンディーユナイテッド結果＆スタッツ,