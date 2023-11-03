FAカップ
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3 - 3
終了
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マックス・ワターズ 14'F. Jalo 45' + 1'M. Durand de Gevigney 64'
シャミール・フェネロン 22'J. Hammond 38' (pk)トム・リチャーズ 81'
(HT 2-2) (終了 3-3)

バーンズリー 対 ホーシャム結果＆スタッツ,