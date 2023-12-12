FAカップ
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1 - 4
終了
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ハリー・プリチャード 37'
L. Payne 6'オマル・ボーグル 13'D. Collinge 25' (og)S. Palmer Houlden 76'
(HT 1-3) (終了 1-4)

バーネット 対 ニューポート郡結果＆スタッツ,