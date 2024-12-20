クープドゥフランス
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5 - 0
終了
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L. Tramoni 24'C. Rodrigues 25'ドミニク・グイディ 30'アミン・ブトラ 45' + 1'フェリックス・トミ 75'
(HT 4-0) (終了 5-0)

バスティア 対 Racing Club de Saint Joseph結果＆スタッツ,