FAカップ
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1 - 3
終了
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ミッチ・ピノック 29'
エミール・アックア 9'トムホワイト 52'ベンホイットフィールド 72'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ノーサンプトンタウン 対 バロー結果＆スタッツ,