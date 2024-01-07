FAカップ
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2 - 2
終了
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ニコラス・ドミンゲス 39'モーガンギブス-ホワイト 56'
ジョーダン・ガブリエル 25'アルビー・モーガン 27'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ノッティンガム フォレスト 対 ブラックプール結果＆スタッツ,