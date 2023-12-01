FAカップ
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2 - 3
終了
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リチャード・ブリンドリー 38'J. Sanderson 75'
ライアン・ボウマン 1', 49', 56'
(HT 1-1) (終了 2-3)

ノッツカウンティ 対 シュルーズベリータウン結果＆スタッツ,