FAカップ
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3 - 2
終了
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ダニエル・クローリー 13'デイビッド・マクゴールドリック 58'マカーリー・ラングスタッフ 76'
ダニロ・オルシ 3', 66'
(HT 1-1) (終了 3-2)

ノッツカウンティ 対 クローリータウン結果＆スタッツ,