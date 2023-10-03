AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 0
終了
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ジャムシド・イスカンダロフ 52'ヤスルベクシバエフ 58'Doniyor Abdumannopov 88'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ナフバホールナマンガン 対 ムンバイシティFC結果＆スタッツ,