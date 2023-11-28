AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 0
終了
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Mohammad Reza Azadi 14'Halen Nongtdu 32' (og)
(HT 2-0) (終了 2-0)

ナサージーマザンダランFC 対 ムンバイシティFC結果＆スタッツ,