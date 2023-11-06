AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
Mohammad Reza Azadi 68'
Igor Golban 7'オストン・ウルノフ 21', 46'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ナサージーマザンダランFC 対 ナフバホールナマンガン結果＆スタッツ,