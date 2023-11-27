AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 1
終了
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Mateus 47'Zafarmurod Abdirahmatov 50'マルコ・スタノジェビッチ 68'
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani 45' + 6'
(HT 0-1) (終了 3-1)

ナサフカルシ 対 アルファイサリー結果＆スタッツ,