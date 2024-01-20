クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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ブノワビソン 75'
ケニー・ララ 78' (pk)マーティン・サトリアーノ 88'
(HT 0-0) (終了 1-2)

トレリサック 対 ブレスト結果＆スタッツ,