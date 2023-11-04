FAカップ
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2 - 2
終了
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ケルビンメラー 8' (og)ハリソンビギンズ 81'
ショーン・ウォーリー 74'シェイマス・コニーリー 84'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ドンカスターローバーズ 対 アクリントン・スタンリー結果＆スタッツ,