リガポルトガル
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2 - 3
終了
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ヘクター・ヘルナンデス 25' (pk)ジョアンコレイア 76'
カルリーニョス 72'Midana Cassama 83'Igor Marques 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 2-3)

チャベス 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,