リガポルトガル
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2 - 4
終了
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ヘクター・ヘルナンデス 43', 53'
ブルーマ 16'リカルド・オルタ 58'シモン・バンザ 81'ピッツィ 90' + 6'
(HT 1-1) (終了 2-4)

チャベス 対 ブラガ結果＆スタッツ,