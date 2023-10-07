リガポルトガル
team-logo
4 - 2
終了
team-logo
ヘクター・ヘルナンデス 26', 81', 90' + 8'Sandro Cruz 58'
フェリックス・コレイア 19'マキシム・ドミンゲス 39'
(HT 1-2) (終了 4-2)

チャベス 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,