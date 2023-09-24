リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ヘクター・ヘルナンデス 85'ペドロ・ピーニョ 90' + 4'
レオ・コルデイロ 45' + 1'レオ・ジャバ 70'
(HT 0-1) (終了 2-2)

チャベス 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,