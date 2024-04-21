リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ジョアンコレイア 32'ゴメスモリム 90' + 20'
Joao Basso 58'Fabricio Garcia 71'
(HT 1-0) (終了 2-2)

チャベス 対 エストリル結果＆スタッツ,