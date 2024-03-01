リガポルトガル
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1 - 5
終了
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ラファエル・グッツォ 16'
クリストゴンサレス 35'ラファ・ムジカ 40', 49'ジェイソン 47'モルライ・シラ 53'
(HT 1-2) (終了 1-5)

チャベス 対 アロウカ結果＆スタッツ,